Каждый из нас уже сталкивался с сушеными или замороженными фруктами. Помимо консервирования, это два наиболее распространенных способа длительного хранения. Однако у него есть не только свои плюсы, но и недостатки. Это потому, что пищевая ценность снижается во время обработки. Но как её сберечь?

Сублимационная сушка пищевых продуктов

Технически этот процесс называется лиофилизацией. В особых условиях сублимационная сушка может минимизировать потерю витаминов, минералов и других ценных веществ. Лиофилизированный фрукт — это не только витаминная бомба для организма, но и сохраняет полный вкус, аромат и форму.

Для этого процесса используются фрукты, которые были подвергнуты шоковой заморозке (температура около минус 30° C) в течение двух часов после сбора урожая, чтобы сохранить все питательные ценности, как и у свежих созревших фруктов. Затем их сушат в специальной камере при температуре минус 60° С и постепенно снижают давление до вакуума. Полученный продукт практически идентичен исходному сырью, поэтому сохраняет свой цвет, вкус, аромат, минералы, витамины и даже размер.

Он содержит 98% сухого вещества и только 2% воды. По этой причине он также имеет очень низкий вес — для производства 1 кг лиофилизированных фруктов необходимо переработать 7-10 кг свежих фруктов. Такие фрукты, конечно, не содержат консервантов, красителей, искусственных ароматизаторов и без добавления сахара. Однако вкусовые свойства сублимированных фруктов во многом зависят от качества используемых свежих фруктов.

Поскольку в них почти нет воды, то нет риска образования плесени или брожения. Летом или зимой вы можете насладиться сушеной малиной, клубникой, вишней, черникой или черной смородиной.

Тот факт, что это древний способ хранения пищи, также подтверждается тем фактом, что первые документированные признаки сохранения посредством морозов и низкого давления появляются во времена Империи инков.