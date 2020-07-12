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Священнослужители выступили против суррогатного материнства

Суррогатное материнство
Фото: i.obozrevatel.com

Резонансная история, произошедшая в Москве, не оставила общество равнодушным. Речь идёт о случае, когда в московской квартире были найдены 5 малышей от суррогатных матерей. Из-за пандемии коронавируса, у девушек не было возможности встретиться с биологическими родителями детей и передать малышей им. В результате, они оставили малышей в квартире, не оставив никакой информации о себе.

В эфире программы «Церковь и мир», митрополит выразил своё неодобрение касательно вышеупомянутой истории. С его точки зрения, суррогатное материнство — это грех и полная безнравственность. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций с вынашиванием детей для чужих людей, священнослужитель настаивает на запрете суррогатного материнства.

Митрополит настаивает на важности официального запрета суррогатного материнства, а так же на запрете вынашивания ребёнка для иностранцев. Заработок денег таким образом кажется священникам неэтичным, ведь дети не должны выступать предметом торговли.

Коронавирус Митрополит Москва Суррогатное материнство
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