Свыше половины россиян сообщили о резком снижении доходов из-за пандемии

58% россиян заявили о существенном снижении денежных доходов. Результаты майского опроса с участием 3200 граждан опубликовали представители ЦСР. Больше других от кризиса и пандемии пострадали россияне, получающие «серую» зарплату, и предприниматели.

Опрос, состоявшийся в мае, охватил 3200 россиян, представляющих все федеральные округа. В нем участвовали люди с различными доходами и разным возрастом. Информация собиралась посредством личных интервью, онлайн-опросов и телефонных звонков.

Примерно 58% россиян сообщили о падении доходов в связи с кризисом, вызванным введенными ограничениями и последствиями пандемии. 5% граждан сообщили о полном лишении доходов. Многим пришлось экономить на продуктах и товарах, которые ранее они покупали регулярно. 44% респондентов подтвердили, что способны приобрести мебель и технику, но дачу, машину или квартиру не могут себе позволить. У 26% россиян хватает средств лишь на покупку одежды и еды, а на мебель и технику они накопить не в силах.

33% россиян заявили о существенных изменениях в трудовой жизни. Так, 23% опрошенных были уволены из-за пандемии, 25% отправились в отпуск без оплаты, 52% получили уведомление об уменьшении зарплаты. Особенно пострадали работники, имеющие «серую» зарплату. У 74% из них резко сократился уровень заработка. В «уязвимую» категорию попали и предприниматели. Доходы упали у 75% респондентов, занимающихся своим делом. Среднее снижение зарплат россиян составило 6000 рублей.

У 20% российских семей не оказалось дополнительных средств, которые они могли бы использовать как «подушку безопасности». У 22% семей имелись сбережения, на которые те могли прожить 1 месяц. Средний уровень накоплений россиян позволял существовать без дохода до 4 месяцев.

В ЦСР спрогнозировали дальнейшее увеличение безработицы (до 17% в краткосрочном периоде и до 12% по итогам года). Показатель почти в 3 раза превышает прошлогодние отметки. Примечательно, что специалисты ВЭБа ранее опубликовали свои прогнозы по безработице. По их данным, ее уровень к концу года достигнет 7%. В прошлом году показатель составил 4,6%.