Тарифы ЖКХ в России расти не будут — правительство

У правительства нет планов по увеличению тарифных ставок в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Объяснил данное решение вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу “Россия 24” в четверг этой недели.

По его мнению, тенденция снижения собираемости платежей напрямую связана с введением режима самоизоляции. Чиновник отметил, что ситуация резко ухудшилась в апреле. Собираемость платежей за март – 92%, а за текущий месяц – 67%. Вице-премьер объясняет это отсутствием возможности оплатить услуги из-за введенного режима самоизоляции. Большинство пожилых людей не умеют пользоваться электронными средствами оплаты.

В начале этого месяца экспертным сообществом был спрогнозирован рост потребностей россиян в сфере ЖКХ во время самоизоляции. По их расчётам, данный показатель увеличился на 30%.

По решению правительства были отменены начисления пеней за неоплаченные жилищно-коммунальные услуги сроком до 1 января 2021 года. Для всех жителей России разрешено не проверять счётчики воды и электричества до следующего года.