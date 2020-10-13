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Тех, кто отказывается соблюдать масочный режим, нужно штрафовать на 25-50 тысяч рублей

Владимир Познер
На фото: Владимир Познер

Известный телеведущий Владимир Познер в интервью «Аргументам и фактам» раскритиковал отношение российских граждан к коронавирусной инфекции, призвав ввести большие штрафы за отказ носить маски.

Как сообщал «Рамблер», ранее телеведущий назвал людей, не соблюдающих противокорановирусные меры, угрозой его жизни и жизни его родных и близких. Он предложил людям, которые до сих пор не верят в существование инфекции и полагают, что всё это специально было раздуто политиками и СМИ, жить в вольере, где они не смогут никому навредить, кроме себя.

По словам Познера, его смело можно считать «кровожадным», однако он уверен в том, что штрафы за отсутствие масок должны быть большими, например, 25-50 тысяч рублей. При этом, он уточнил, что это не обязательно должны быть именно такие суммы, однако штраф должен быть чувствительным, в противном случае он попросту потеряет смысл. В качестве примера он привёл Испанию, где штраф за отсутствие маски достигает 5000 евро.

Познер также высказал мнение о том, что те, кто не соблюдает масочный режим, или просто ленятся, или не понимают, и в этом случае им нужно объяснить. Если же они продолжают поступать по-своему, то остаётся только один выход – штраф.

Сам телеведущий носит и маску, и перчатки, когда посещает магазины или иные места с большим скоплением людей, поэтому призывает людей поступать так же.

Коронавирус Масочный режим Телеведущий Штраф
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