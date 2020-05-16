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Тем кому за 65 президент РФ поручил сохранить режим самоизоляции


 Pavel Markovich0
президент РФ В. В. Путин
Президент РФ В. В. Путин

Сохранить самоизоляционный режим для граждан старше 65-ти лет и с наличием хронических заболеваний поручил правительству и региональным главам Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщают на сайте Московского Кремля.

Кабмин и главы субъектов РФ до 20 мая обязаны предоставить соответствующий отчет. Также, к этому дню в регионах должно быть гарантировано наращивание объемов тестов на коронавирус для населения.

Помимо этого, Путин поручил еженедельно с 20 мая предоставлять отчет о существующей ситуации в домах престарелых и интернатах. Также, правительство вместе с властями регионов должны отладить мониторинг работы таких стационарных организаций по соцобслуживанию.

Прежде сообщалось, что президент дал распоряжение рассмотреть возможность помощи в поддержании россиян, проживающих в регионах, увеличить объемы тестирования граждан на наличие коронавируса и до 15 мая обеспечить выплату (за апрель) федеральной доплаты медикам, сражающимся с инфекцией, а также проводить мониторинг ситуации с последующими выплатами докторам.

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Во время обращения к населению, Путин 11 мая призвал пожилых россиян продолжать находиться в самоизоляции после частичного послабления режима установленных ограничений. С его слов, людям свыше 65-ти лет необходимо «еще потерпеть» самоизоляцию для того, чтобы не подвергать рискам ни свое здоровье, ни жизнь.

В России за прошедший день обнаружили 10 598 новых случаев инфицирования коронавирусом. Суммарное количество всех инфицированных превысило уже 262 тыс. (в 85-ти регионах), а число тех, кто выздоровел увеличилось до 58 226. За все время умерло 2418 чел.

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