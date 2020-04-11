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Теперь оформить заявление на маткапитал можно не выходя из дома


 Pavel Markovich0Связи поста: > >

Родителям стал доступен онлайн-формат отправки заявления в Пенсионный фонд с целью использования материнского капитала на улучшение жилищных условий. Услуга начинает свое действие с 11 апреля в соответствии с постановлением Правительства.

Материнский капитал
Фото: u.9111s.ru

Новый формат предполагает оформление документа в электронном варианте, заверенного аналогичной подписью через портал Госуслуг. Получить электронную подпись может любой владелец подтвержденной учетной записи на самом портале. Скан-паспорта прилагать к такому заявлению не требуется.

Кроме того, Правительство ввело сокращение сроков на рассмотрение заявлений, касающихся распоряжения маткапиталом. Теперь вся процедура займет 10 рабочих дней, вместо 30 предыдущих. Не останется без изменений перечисление средств: сумма поступит на счет в течение пяти рабочих дней.

Также вводится новая возможность: материнский капитал теперь можно вложить в строительство или реконструкцию дома на садовом участке.

Доводим до сведения, что с 15 апреля оформление сертификата на материнский капитал переводится Пенсионным фондом в автоматический режим. Все данные о ребенке будут передаваться непосредственно из загса, тем самым избавляя родителей от необходимости лично обращаться в ПФР с заявлением. Отслеживать уведомление о предоставлении маткапитала можно через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

Автор статьи: Pavel Markovich
Главный редактор.
Опубликованно статей: 1324
 

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