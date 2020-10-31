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Теперь только мы сами решаем какой будет наша пенсия

За будущую пенсию, всем кого она ожидает в скором будущем, переживать теперь не придётся точно. Россияне будут обязаны копить себе на пенсионные выплаты самостоятельно через индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС).

ИИС является прототипом обычного банковского вклада с приятными бонусами для тех, кто копит деньги с его помощью. Основными отличиями от привычного всем нам открытого в банке вклада станет возможность получения возврата 13% налогового вычета с учётом того, что минимальный срок инвестирования будет больше 10 лет, а сумма поступивших на счёт средств будет начинаться от 120 тысяч рублей в год.

Стоит отметить, что в случае выполнения всех условий, налог с данного типа вычета удерживать не будут.

Вносить средства на индивидуальный инвестиционный счёт будет возможно не только через работодателя, но также и самостоятельно, однако средства, поступающие на ИИС, не должны будут превышать 6% от вашего дохода. Подводя итог отметим, что постоянно претерпевающая внесение изменений пенсионная система механизм довольно сложный, поэтому с помощью самостоятельного вноса денежных средств, вы сможете отследить рост пенсии, которую будете получать при достижении возраста, в котором положено на неё уходить.

Пенсия Россия
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