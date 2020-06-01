Теперь в российских банках можно открывать цифровые карты

На фоне ограничений, связанных с режимом самоизоляции, банки стали предлагать новый продукт своим клиентам: цифровые карты в виде электронных кошельков. По информации РБК, такие карты уже имеют клиенты «Тинькофф банка», Промсвязьбанк пока что только рассматривает возможность использования этого продукта. Со временем эту цифровую карту можно будет перевести в обычную банковскую карту. В этом главное отличие карты от обычного электронного кошелька.

Возможность получения этого финансового инструмента имеют только новые клиенты, что отличает эту цифровую карту от карт, ранее представленных на рынке.

Начиная с апреля 2020 года, чтобы помочь гражданам пережить кризис, ЦБ разрешил банковским организациям открывать новым клиентам счета удаленно в том случаев, если они предназначены для оплаты комуслуг и прочих социально значимых выплат. Но ни один крупный банк России не воспользовался предоставленной возможностью, чтобы не было нарушено антиотмывочное законодательство.

Банковские организации стали сами изыскивать пути дистанционного открытия новых счетов, так как документ Банка России не содержит в себе четко прописанных правил для того, чтобы провести удаленную идентификацию.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Достов В. Л. сказал, что в законе «О национальной платежной системе» имеется описание механизма упрощенной идентификации пользователей, и этот закон уже несколько лет используют операторы электронных денег для проведения операций по идентификации.