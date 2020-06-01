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Теперь в российских банках можно открывать цифровые карты


 Pavel Markovich0
Цифровые карты
Фото: http://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/3/07/755883540167073.jpg

На фоне ограничений, связанных с режимом самоизоляции, банки стали предлагать новый продукт своим клиентам: цифровые карты в виде электронных кошельков. По информации РБК, такие карты уже имеют клиенты «Тинькофф банка», Промсвязьбанк пока что только рассматривает возможность использования этого продукта. Со временем эту цифровую карту можно будет перевести в обычную банковскую карту. В этом главное отличие карты от обычного электронного кошелька.

Возможность получения этого финансового инструмента имеют только новые клиенты, что отличает эту цифровую карту от карт, ранее представленных на рынке.

Начиная с апреля 2020 года, чтобы помочь гражданам пережить кризис, ЦБ разрешил банковским организациям открывать новым клиентам счета удаленно в том случаев, если они предназначены для оплаты комуслуг и прочих социально значимых выплат. Но ни один крупный банк России не воспользовался предоставленной возможностью, чтобы не было нарушено антиотмывочное законодательство.

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Банковские организации стали сами изыскивать пути дистанционного открытия новых счетов, так как документ Банка России не содержит в себе четко прописанных правил для того, чтобы провести удаленную идентификацию.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Достов В. Л. сказал, что в законе «О национальной платежной системе» имеется описание механизма упрощенной идентификации пользователей, и этот закон уже несколько лет используют операторы электронных денег для проведения операций по идентификации.

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