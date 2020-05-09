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Тестирование на коронавирус в Москве начнут проводить по новому методу


 Pavel Markovich0
Анализ
Фото: http://yamal-news.net/img/20200423/79ab4c1e052cba428db076694c23668e.jpg

По словам заместителя московского мэра по соцразвитию А. Раковой, московские медики начнут использовать новый метод тестирования на Covid-19 на основе анализа венозной крови. Данный метод также известен как метод иммуноферментного анализа.

Как сообщила Ракова, к работодателям будет предъявляться новое требование: в обязательном порядке осуществлять выборочное тестирование сотрудников с использованием нового метода. Иммуноферментный анализ позволяет с высокой степенью точности определить не только носителей коронавируса, но и тех, кто уже успел переболеть.

Заммэра напомнила, что при бессимптомном течении болезни человек сам может не знать, что переболел. А между тем, у него уже сформирован иммунитет к заболеванию. Эта информация крайне важна как для самого переболевшего, так и для его работодателя, и в целом для города.

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Ракова уточнила, что организацию забора крови у работников должен будет оплачивать работодатель. Но проведение тестов в дальнейшем будет финансироваться городским бюджетом.

Напомним, что всего в столице скончалось более 1000 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19. За последние сутки, 8 мая, скончались 54 человека.

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