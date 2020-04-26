Топ-7 причин отказаться от жевательной резинки

Проглоченная жвачка может застрять в кишечнике на целых 7 лет. Наверняка каждый из нас слышал этот миф. Тем не менее, есть достаточно веских и при этом правдоподобных причин, чтобы отказаться или снизить частоту употребления жевательной резинки. Однако прежде чем перечислить их, справедливости ради, стоит отметить и пользу: освежение дыхания, стимулирование выработки слюны, помощь в концентрации внимания и снижение тяги к сладкому. К сожалению, эти достоинства практически нивелируют недостатки и вот самые важные из них.

1. Усиление чувства голода

Исследования показывают, что жевание провоцирует усиленное слюноотделение, что воспринимается желудком как сигнал о поступлении пищи, которой, естественно, жевательная резинка быть не может. В результате вскоре вы почувствуете сильный голод. Кроме того, мятный вкус жевательной резинки часто отдает горечью, поэтому с большей вероятностью сделаете выбор в пользу чего-то сладкого и калорийного.

2. Набор веса

Не имеет значения, выберите вы жевательную резинку с сахаром или без, в любом случае ее избыточное употребление будет способствовать набору веса. Ученые доказали, что искусственные подсластители аналогично сахару приводят к ожирению. Почему? Сладкий вкус обманывает мозг, но рецепторы не получают ожидаемых углеводов. За этим следует еще большая тяга к сладкому и в то же время, к сожалению, также более высокая скорость накопления жира. Кроме того, предполагается, что искусственные подсластители (аспартам, сукралоза) провоцируют рак.

3. Проблемы со здоровьем

В конце концов, челюстной сустав — это такой же сустав, как и любой другой, поэтому при постоянном жевании возможно развитие ряда специфических заболеваний, вызванных излишним напряжением. То же самое относится и к мышечной перегрузке. Частой является также хроническая версия проблемы, которая развивается через много лет и может стать причиной постоянной головной, ушной или зубной боли.

4. Нарушение памяти

Как уже говорилось, жевание способно улучшить концентрацию, однако у этого достоинства есть и обратная сторона. Исследования, проведенные в Кардиффском университете (Великобритания), показали, что злоупотребление жвачкой способно нарушить кратковременную память. Британское исследование даже показало связь между жеванием и мигренью у подростков.

5. Проблемы с пищеварением

При жевании мы заглатываем небольшое количество воздуха, который провоцирует газообразование и неприятное вздутие кишечника. Кроме того, ферменты и кислоты, которые не будут направлены на переваривание пищи, могут повредить слизистую оболочку. Таким образом, существует теория, что жевательные резинки являются одной из причин массового распространения синдрома раздраженного кишечника, боли в животе, запора и/или диареи.

6. Проблемы с зубами

Основным назначение жевательной резинки является очищение зубов. Тем не менее, в жвачке содержится много кислот и консервантов, которые способствуют эрозии эмали. Постоянное жевание также может изменить и повредить положение зубов в полости рта, что приведет к их последующему разрушению.

7. Много химии

В Британии говорят, что жевательная резинка — самая ядовитая вещь в супермаркете. И в этом утверждении есть доля истины. По-прежнему возникает вопрос о составе «резиновой» основы, которая может быть не указана на упаковке. Может быть, вы жуете парафин из масла, столярного клея или овечьего ланолина. Добавьте к этому ароматизаторы, отбеливатели, консерванты, упомянутые искусственные подсластители. Поэтому, возможно, лучше лишний раз почистить зубы старой зубной щеткой, чем использовать непонятную субстанцию.

Напоследок нельзя не упомянуть об эстетическом эффекте. Со стороны жующие люди часто напоминают одно из жвачных животных и вызывают отталкивающее впечатление.