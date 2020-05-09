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Тяга к сладкому, какого микроэлемента не хватает в организме?


 Pavel Markovich0
Тяга к сладкому
Фото: https://www.nastroy.net/pic/images/201907/56658-1562630419.jpg

Ни для кого не секрет, что для снижения веса нужно исключить из своего рациона сахар и продукты его содержащие. Но как быть тем, кто не представляет своей жизни без сладкого? Попробуем разобраться в этом.

Какого микроэлемента в организме не хватает, если тянет к сладкому?

Чаще всего у человека имеется тяга к двум вкусам – соленому и сладком. В первом случае такое пристрастие объясняется нехваткой натрия в организме и других микроэлементов. Если восполнить эти вещества, то тяга к соленому пропадает.

Аналогично и зависимость от сладкого объясняется нехваткой некоторых веществ. В частности, она бывает при недостатке микроэлемента серотонина. Это вещество известно нам как гормон радости. А для выработки серотонина нашему организму требуется триптофан, являющийся незаменимой кислотой. Это вещество не синтезируется в нашем организме, а полностью поступает с пищей. Поэтому для устранения пристрастия к сладкому требуется включить в свой рацион продукты, содержащие такой микроэлемент как триптофан.

Перечислим основные из таких продуктов:

  • сыр;
  • соя;
  • йогурт;
  • молоко;
  • творог;
  • овсянка;
  • грибы;
  • финики;
  • бананы;
  • кунжут;
  • арахис;
  • кедровые орехи;
  • рыба;
  • мясо.
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Если говорить о наибольшем содержании триптофана, то здесь отличаются продукты растительного происхождения. Например, больше всего этой аминокислоты в бобовых – чечевице, сое, горохе, фасоли. Поэтому, избавиться от тяги к сладкому можно добавив в свой рацион больше каш (особенно овсяной) и гарниров, состоящих из бобовых.

Среди продуктов животного происхождения с наибольшим количеством триптофана выделяются черная и красная икра. После них идут сыр, мясо курицы, индейки, морепродукты. Введя эти продукты в рацион питания, вы сможете повысить уровень триптофана, который поможет в синтезе серотонина, что устранит повышенную тягу к сладкому.

Отдельно стоит сказать, что нехватка такого микроэлемента как триптофан, приводит к хронической усталости, перепадам настроения, снижению метаболизма, нервному напряжению, нехватке энергии. Поэтому так важно насытить свой организм этой аминокислотой, которая поможет не только снизить свой вес, но и избавиться от многих неприятных симптомов.

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