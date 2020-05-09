Ни для кого не секрет, что для снижения веса нужно исключить из своего рациона сахар и продукты его содержащие. Но как быть тем, кто не представляет своей жизни без сладкого? Попробуем разобраться в этом.
Какого микроэлемента в организме не хватает, если тянет к сладкому?
Чаще всего у человека имеется тяга к двум вкусам – соленому и сладком. В первом случае такое пристрастие объясняется нехваткой натрия в организме и других микроэлементов. Если восполнить эти вещества, то тяга к соленому пропадает.
Аналогично и зависимость от сладкого объясняется нехваткой некоторых веществ. В частности, она бывает при недостатке микроэлемента серотонина. Это вещество известно нам как гормон радости. А для выработки серотонина нашему организму требуется триптофан, являющийся незаменимой кислотой. Это вещество не синтезируется в нашем организме, а полностью поступает с пищей. Поэтому для устранения пристрастия к сладкому требуется включить в свой рацион продукты, содержащие такой микроэлемент как триптофан.
Перечислим основные из таких продуктов:
- сыр;
- соя;
- йогурт;
- молоко;
- творог;
- овсянка;
- грибы;
- финики;
- бананы;
- кунжут;
- арахис;
- кедровые орехи;
- рыба;
- мясо.
Если говорить о наибольшем содержании триптофана, то здесь отличаются продукты растительного происхождения. Например, больше всего этой аминокислоты в бобовых – чечевице, сое, горохе, фасоли. Поэтому, избавиться от тяги к сладкому можно добавив в свой рацион больше каш (особенно овсяной) и гарниров, состоящих из бобовых.
Среди продуктов животного происхождения с наибольшим количеством триптофана выделяются черная и красная икра. После них идут сыр, мясо курицы, индейки, морепродукты. Введя эти продукты в рацион питания, вы сможете повысить уровень триптофана, который поможет в синтезе серотонина, что устранит повышенную тягу к сладкому.
Отдельно стоит сказать, что нехватка такого микроэлемента как триптофан, приводит к хронической усталости, перепадам настроения, снижению метаболизма, нервному напряжению, нехватке энергии. Поэтому так важно насытить свой организм этой аминокислотой, которая поможет не только снизить свой вес, но и избавиться от многих неприятных симптомов.