Ученые назвали продукты, которые могут ускорить процесс старения

Не зря в народе популярна фраза «Мы – это то, что мы едим». Еда, действительно, оказывает влияние на человеческий организм. Пищевые пристрастия многое могут рассказать о человеке. Например, японцы, рацион которых состоит преимущественно из морепродуктов, выглядят гораздо моложе своих лет и считаются долгожителями. Далеко не каждая нация может похвастаться такими успехами. Все дело в образе жизни и питании. Есть и так называемая вредная еда, злоупотребление которой может привести к преждевременному старению организму. Это подтверждают многочисленные научные исследования.

Продукты ускоряющие процесс старения

По словам ученых из Испании, некоторые продукты ускоряют процесс старения клеток. В группе риска могут оказаться любители хлебобулочных изделий, снеков, газировки, десертов, сладких кукурузных хлопьев, восстановленных мясных продуктов, полуфабрикатов. По словам специалистов, такие продукты, прошедшие ультраобработку, не только не несут никакой пользы, но и представляют угрозу здоровью. В подобной пище содержатся красители и консерванты, превышена доля сахара, а также много жиров и соли. Наряду с этим она практически лишена клетчатки и витаминов.

Ученые обращают внимание на то, что при употреблении человеком такой пищи происходит уменьшение участков хромосом – теломеров. Со временем они и так становятся короче, но употребление неправильных продуктов, которые прошли жесткую обработку, приводят к ускорению процесса старения клеток и их укорачиванию.

В научном эксперименте принимали участие 886 добровольцев. Самому возрастному испытуемому был 91 год, а самому молодому – 57. Ученые решили выяснить, как рацион участников исследования влияет на длину теломеров. В процессе изучения этого вопроса гипотеза подтвердилась. Выяснилось, что у людей, которые чаще 3-х раз в день употребляют ультраобработанную пищу, удваивается риск укорачивания теломеров.

Безусловно, питаться только сырыми овощами человек не может. В рационе должны присутствовать и мясо, и крупы, и даже сладости. Но все же специалисты рекомендуют по возможности питаться как можно чаще здоровыми продуктами, которые не только утоляют голод, но и насыщают организм полезными веществами. К таковым диетологи относят, например, зелень, простоквашу, треску.