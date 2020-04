Ученые: ополаскиватели для полости рта вредны для здоровья

Оказывается, жидкость, которую миллионы жителей Земли используют как дополнительный уход за ротовой полостью, не так безопасна, как считалось ранее. Специалисты благодаря ряду исследований доказали, что ополаскиватели для рта могут навредить организму.

Участниками исследований стали 36 человек, которых поровну поделили на 2 группы. Главная задача добровольцев из первой группы заключалась в использовании в течение 7 дней ополаскивателей, содержащих хлоргексидин. Остальным испытуемым дали плацебо. Исследователи следили за изменением соотношения содержащихся в ротовой полости микроорганизмов после каждой процедуры.

Выяснилось, что представители группы, следящие за чистотой зубов более тщательно, чем их товарищи, оказались в большей степени подвержены риску возникновения кариесогенной ситуации и разрушения зубной эмали. Причиной стала повышенная кислотность в полости рта из-за хлоргексидина. Наряду с этим у участников этой группы ученые зафиксировали снижение в организме выработки оксида азота, отвечающего за состояние стенок сосудов.

Присутствующие в ополаскивателях вещества, по словам ученых, борются с вредными бактериями, но также могут убить и те, которые участвуют в нормализации микрофлоры в ЖКТ и верхних дыхательных путях. Все это провоцирует более активное размножение патогенных микроорганизмов, приводящих со временем к повышению давления крови.

Рекомендации специалистов сводятся к тому, чтобы минимизировать применение ополаскивателей, в состав которых входит хлоргексидин. Лучшим средством для избавления от частичек пищи из межзубных промежутков, по их мнению, является ирригатор. Считается, что пульсирующая водяная струя делает гигиену ротовой полости более эффективной.

