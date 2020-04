Ученые открыли необычное свойство яблок «лечить» рассеянный склероз

Такой доступный и вкусный фрукт, как яблоки, чрезвычайно полезен для человеческого организма. Давно доказана неоценимая польза этого растения для сердца, пищеварительной и кровеносной систем. А еще считается, что регулярное употребление этого диетического продукта продлевает человеческую жизнь на 2 десятка лет. Но недавнее открытие нейрофизиологов из Америки и Китая заставляет человечество взглянуть на пользу яблок под другим углом.

Особую ценность для организма представляет кожура яблок. Именно в ней содержатся вещества, которые благотворно влияют на головной мозг и участвуют в регенерации поврежденных клеток. Все дело в кислоте под названием малол. Ученые установили, что опыты на мышах подтверждают полезность этого вещества: поврежденные оболочки нейронов быстрее восстанавливались, а ткани мозга реже атаковались за счет стимулирования иммунных клеток.

Обнаружение этих удивительных свойств, по словам исследователей, позволит в будущем лечить пациентов, страдающих рассеянным склерозом. Известные современной медицине лекарства, как отмечают медики, лишь на время блокируют развитие негативных процессов и не оказывают влияние на восстановление. А препараты, которые широко распространены для лечения аутоиммунного заболевания, призваны лишь блокировать острые приступы склероза и бессильны при достижении заболеванием хронической стадии. Обнаруженная в яблочной кожуре кислота способна справляться с двумя этими задачами одновременно.

Рассеянным склерозом считается заболевание, при котором иммунная система начинает работать против себя. В связи с этим ученые относят РС к аутоиммунным заболеваниям, хотя некоторые исследователи советуют не торопиться с выводами, а проследить связь с метаболическими заболеваниями. Недуг, который сегодня встречается у 1,3 млн жителей Земли, может приводить к слепоте, параличу и смерти. Причины развития РС до конца не изучены. Но известно, что начинается он в относительно молодом возрасте. В качестве профилактики недуга врачи рекомендуют вести подвижный образ жизни и разнообразно питаться, делая упор на витамины группы В.

