Ученые выяснили, как оптимизм влияет на продолжительность жизни

Исследование провели специалисты Медицинской школы Бостонского университета. Результаты опубликованы в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences».

Истинных оптимистов нынче встретить непросто. Обычно люди жалуются на свое незавидное положение, плачутся в жилетку и ищут оправдания всем бедам, которые с ними происходят. Но есть индивиды, которые даже в самых сложных ситуациях не вешают нос и во всем видят плюсы и новые возможности. Их называют оптимистами.

И нет ничего удивительного в том, что к таким персонам тянутся более слабые люди, которые самостоятельно не могут справиться с депрессией и прогнать дурные мысли. Но, оказывается, взгляд на жизнь не только помогает стойко преодолевать временные трудности, но и влиять на продолжительность жизни. Это удалось доказать благодаря научному подходу.

Оптимисты живут дольше и болеют меньше

То, что смех укрепляет иммунитет и дарит человеку несколько лет жизни, — давно известный факт. Этого же эффекта можно достичь и за счет оптимистического взгляда на жизнь. По словам специалистов Бостонского университета, оптимисты живут дольше людей, которые воспринимают негативную информацию близко к сердцу. Исследование, участниками которого стали около 100 добровольцев разного возраста, пола и уровня депрессии, показало, что оптимисты живут в среднем на 15% дольше пессимистов.

Задача испытуемых заключалась в просмотре взятых из интернета картинок, посвященных черным шуткам. Добровольцы, находящиеся в депрессии различной степени тяжести, неодинаково оценивали демонстрируемые мемы. Выяснилось, что человек, пребывающий в глубокой депрессии, считает картинки с черными шутками более смешными, чем нейтральные.

Это подтолкнуло ученых прийти к удивительному выводу. По их мнению, здоровые люди и больные депрессией наделены разным чувством юмора: чем более негативно настроен индивид, тем смешнее для него черные шутки, а более устойчивые в психическом плане люди обычно оценивают подобные карикатуры менее эмоционально.

Экспертам еще предстоит разобраться в причинах такой взаимосвязи. Но результаты исследования заставляют включить оптимистический настрой в список средств, улучшающих качество и продолжительность жизни человека.