Ученые выяснили, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом

Статистика заражения коронавирусом показывает, что инфекция поражает сильный пол куда чаще, чем слабый. Ранее британские медики констатировали, что от COVID-19 мужчины умирают в 2 раза чаще, чем женщины. На борьбу с инфекцией у женщин обычно уходит 4-5 дней, у мужчин данный период значительно дольше – 6-7 дней.

Лишь недавно медики смогли объяснить, почему так происходит. Причиной тому являются яички, которые в некоторых случаях могут оказаться местом хранения COVID-19. Более того, они позволяют вирусу спрятаться от атаки иммунитета и оставаться длительное время незамеченным.

При попадании в организм инфекция присоединяется к белкам ACE2 или ангиотензинпревращающему ферменту. Они обнаруживаются в кишечники и легких. У сильного пола данные ферменты в обилии встречаются в яичках. Именно потому коронавирусу проще заразить мужчин. В женских яичниках объемы ACE2 значительно меньше.

Другое объяснение мужской уязвимости обнаружили специалисты центра в Бронксе, изучавшие состояние здоровья 3 семей, инфицированных COVID-19. Чтобы достичь яичек коронавирус перемещался по кровотоку. Повышенная тяжесть болезни у мужчин объяснялась наличием одной X-хромосомы.