Для многих людей снижение массы тела является невыполнимой задачей. Порой ни упорные тренировки, ни спортивное питание, ни запреты на ужин после шести не помогают избавиться от ненавистных килограммов.

До недавних пор о причинах, препятствующих снижению веса, не знали даже ученые. Но результаты многолетних трудов канадских медиков позволили пролить свет на эту проблему. Исследователи доказали, что дефицит в организме некоторых макроэлементов может затруднить процесс похудения. Одним из таких элементов является кальций.

Кальций помогает похудеть?

В ходе наблюдений за худеющими пациентами специалисты выяснили, что кальций напрямую влияет на метаболические процессы. Мышцам, костям, сердцу требуется кальций во время похудения. Отмечена уязвимость людей перед уровнем этого макроэлемента.

При недостатке кальция мозг начинает сигнализировать организму о необходимости потребления калорий для восполнения запасов и питательных веществ. В конечном счете это приведет к относительно большему потреблению пищи, что непременно скажется на весе. Чтобы избежать этой участи, специалисты рекомендуют баловать себя исключительно здоровой пищей, богатой витаминами и кальцием.

Спорт вкупе со сбалансированным питанием позволит добиться хороших результатов во время похудения. А чтобы обогатить свой организм кальцием, важно ежедневно включать в рацион богатые этим элементом продукты. Речь идет о твердом сыре, йогуртах, молоке, твороге, чесноке, капусте, фасоли, яйцах. А чипсы, пончики и еда из кафе быстрого питания под запретом. Кальций поможет не только похудеть, но и предотвратить ССЗ, снизить холестерин, укрепить кости, мышцы и справиться с усталостью.