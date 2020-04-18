Ученые заявили об опасности самоизоляции для здоровья человека

Режим длительной домашней изоляции оказывает серьезное влияние на человеческое здоровье. Об этом заявили британские специалисты, оценившие результаты реального эксперимента.

В целях недопущения распространения опасного заболевания, вызванного corona virus disease 2019, власти многих стран мира заявляют о введении жестких карантинных мер. Одной из них является так называемая самоизоляция, заключающаяся в необходимости длительного пребывания в стенах дома.

Чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией, настоятельно рекомендуется покидать дом только при возникновении острой необходимости. Речь идет преимущественно о походе в магазин, аптеку, поликлинику. Но многие исследователи отмечают, что подобные меры защиты отрицательно влияют на организм.

Чтобы доказать верность своих предположений, доктор психологии Дональд Хебб из Канады решил провести эксперимент, пригласив в качестве участников учащихся университета МакГилл. Волонтерам предложили разместиться в изолированных помещениях, куда не проникал звук. При этом на уши испытуемых установили специальные подушки, поглощающие звук.

Через пару часов такой изоляции студенты стали жаловаться на чувство нарастающей тревоги и возникновение в ушах «звенящей» тишины. Беспокойство усиливалось, притуплялись умственные способности, и добровольцы стали спасаться пением и разговорами с собой.

По мнению ученых, самоизоляция и длительное отсутствие общения с другими людьми может серьезно навредить психике, а также физическому здоровью. Кроме того, невозможность вести активную деятельность за пределами стен собственной квартиры приводит к повышению риска смерти на треть. А длительное отсутствие на улице и недополучение витамина D может привести к ослаблению иммунитета.