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Ученые заявили об опасности самоизоляции для здоровья человека


 Pavel Markovich0

Режим длительной домашней изоляции оказывает серьезное влияние на человеческое здоровье. Об этом заявили британские специалисты, оценившие результаты реального эксперимента.

Самоизоляция
ФОТО: www.jv.ru

В целях недопущения распространения опасного заболевания, вызванного corona virus disease 2019, власти многих стран мира заявляют о введении жестких карантинных мер. Одной из них является так называемая самоизоляция, заключающаяся в необходимости длительного пребывания в стенах дома.

Чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией, настоятельно рекомендуется покидать дом только при возникновении острой необходимости. Речь идет преимущественно о походе в магазин, аптеку, поликлинику. Но многие исследователи отмечают, что подобные меры защиты отрицательно влияют на организм.

Чтобы доказать верность своих предположений, доктор психологии Дональд Хебб из Канады решил провести эксперимент, пригласив в качестве участников учащихся университета МакГилл. Волонтерам предложили разместиться в изолированных помещениях, куда не проникал звук. При этом на уши испытуемых установили специальные подушки, поглощающие звук.

Через пару часов такой изоляции студенты стали жаловаться на чувство нарастающей тревоги и возникновение в ушах «звенящей» тишины. Беспокойство усиливалось, притуплялись умственные способности, и добровольцы стали спасаться пением и разговорами с собой.

По мнению ученых, самоизоляция и длительное отсутствие общения с другими людьми может серьезно навредить психике, а также физическому здоровью. Кроме того, невозможность вести активную деятельность за пределами стен собственной квартиры приводит к повышению риска смерти на треть. А длительное отсутствие на улице и недополучение витамина D может привести к ослаблению иммунитета.

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