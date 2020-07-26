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Ученый назвал продукты, которые помогают сохранить молодость и красоту кожи

Продукты
Фото: tifiti.ru

Фрукты и овощи — лучшие продукты, помогающие сохранить молодость кожи. Они насыщают организм полезными веществами, снимают клеточное воспаление. Для замедления старения нужно исключить красное мясо. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на доктора Рупи Ожла из Ашеровского института Эдинбургского университета.

Ежедневное употребление достаточного количества фруктов и овощей дает человеку большое количество растительных микроэлементов, которые купируют воспаления в клетках, уменьшают их повреждение и предотвращают старение.

Чтобы кожа сохранялась молодой, ученый советует отказаться от говядины и баранины из-за железа, содержащегося в них в большом количестве.

Диета с низким содержанием белков снижает избыток гормона роста, который может сопутствовать старению. Поэтому врач говорит, что нужно есть в основном растительную пищу с большим количеством клетчатки. А из орехов и семян надо получать жиры.

Ранее диетолог Тамила Арсеньева посоветовала есть продукты, стимулирующие выработку гормона радости.

Молодость кожи Продукты Рупи Ожла Ученый
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