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Учеными было составлено «эволюционное древо» коронавируса в РФ


 Владимир Корниецкий0
Ученые
Фото: mtdata.ru

Ученые выяснили, откуда в Россию был завезен коронавирус и составили его «эволюционное древо». По данным исследований стало ясно, что самое большое количество эпизодов заражения было завезено из Китая и Европы. Когда закрыли границы с КНР, удалось замедлить распространение инфекции по стране. Об этом в беседе с ТК «Россия 24» сообщил доктор биологических наук Базыкин Г. А.

Это значительно отличает российский сценарий развития COVID-19 от американского. Эксперт считает, что в Америку инфекция попала из КНР, при чем раньше, чем в РФ.

Также учеными подтверждены предположения что, кроме заражения через «нулевого пациента» были и другие варианты распространения болезни. Каждый зараженный создал свою «ветку» на древе. Благодаря этому «древу» появилась возможность выяснить, когда именно произошли события, оказавшие влияние на развитие пандемии.

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У ученых также есть прогноз по дате окончания пандемии. Это будет в конце июля, но есть опасность новой волны заболеваний из-за отмены ограничительных мер.

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