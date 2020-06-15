Учеными было составлено «эволюционное древо» коронавируса в РФ

Ученые выяснили, откуда в Россию был завезен коронавирус и составили его «эволюционное древо». По данным исследований стало ясно, что самое большое количество эпизодов заражения было завезено из Китая и Европы. Когда закрыли границы с КНР, удалось замедлить распространение инфекции по стране. Об этом в беседе с ТК «Россия 24» сообщил доктор биологических наук Базыкин Г. А.

Это значительно отличает российский сценарий развития COVID-19 от американского. Эксперт считает, что в Америку инфекция попала из КНР, при чем раньше, чем в РФ.

Также учеными подтверждены предположения что, кроме заражения через «нулевого пациента» были и другие варианты распространения болезни. Каждый зараженный создал свою «ветку» на древе. Благодаря этому «древу» появилась возможность выяснить, когда именно произошли события, оказавшие влияние на развитие пандемии.

У ученых также есть прогноз по дате окончания пандемии. Это будет в конце июля, но есть опасность новой волны заболеваний из-за отмены ограничительных мер.