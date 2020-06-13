Учёные обнаружили у людей способность впадать в спячку

Ученые сразу двух стран допускают возможность введения человека в режим длительной спячки. Соответствующее предположение специалисты из Японии и США сделали по результатам проведенных независимо друг от друга исследований. Результаты научных работ опубликованы в журнале Scientist.

«Ответственной» за приостановку и запуск жизненных процессов в организме оказалась группа нейронов в гипоталамусе. Благодаря им, человек может на длительное время впадать в спячку, подобно суркам и медведям.

Проведенные на мышах и крысах эксперименты подтвердили работоспособность теории. В природной среде близкое к спячке состояние позволяет грызунам пережить сильное чувство голода и переждать экстремальные холода. После искусственной активации нейронов, исследователи зафиксировали схожий эффект у всех подопытных млекопитающих.

Специалисты допускают использование открытия в медицине катастроф (транспортировка пациентов с тяжелыми травмами). При этом испытания на людях пока не проводились, уточняется в публикации.