Учёными было зафиксировано сердцебиение черной дыры

Появилось сообщения от ученых которым удалось обнаружить сердцебиение черной дыры. Она находится на расстоянии 600 млн световых лет от планеты Земля. Сигнал повторяется и появляется вокруг черной дыры.

Первый раз ученые зафиксировали его еще в 2007 году, однако затем солнце скрыло объект от спутников. И только в 2018 году спутнику XMM-Newton удалось поймать этот сигнал, который является самым продолжительным за всю историю его изучения.

Частота пульсаций говорит ученым о размере черной дыры и ее структуре вещества ближайшей к горизонту событий, рассказало CNN. Горизонт событий-это место где даже свет не может избежать притяжения.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили ближайшую черную дыру относительно планеты земля. Которая находится в звёздной системе HR 6819 и удалена на расстояние от нашей планеты в одну тысячу световых лет. Что по космическим меркам является относительно не большим расстоянием, но увидеть черную дыру к сожалению не представляется возможным. Напротив звёзды системы HR 6819 можно обнаружить в Южном полушарии нашей планеты