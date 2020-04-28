Удаленное обучение в школах затянется — Медведев

Пандемия коронавируса не только не идет на спад, но и наращивает свои обороты. В таких условиях страдают многие сферы жизнедеятельности, в том числе и образование. Как известно, российским школам и ВУЗам было рекомендовано перейти на дистанционное обучение и уже сейчас становится понятно, что этот процесс затянется.

Со слов Дмитрия Медведева, занимающего пост заместителя главы Совбеза России, на государственном уровнем есть четкое понимание того, что дистанционное обучение может стать нормой на длительный период времени.

При этом чиновник подчеркнул, что пока эта модель образования работает не так, как хотелось бы и призвал членов партии «Единая Россия» продолжать помогать ученикам из малообеспеченных семей в покупке компьютеров.

В сложившейся ситуации удаленное обучение является единственной возможностью продолжить образовательный процесс. Но такая модель предусматривает постоянный контакт между преподавателями и учениками при посильной поддержке государства. В противном случае добиться положительного результата будет сложно.