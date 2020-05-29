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Ухудшение погоды. В Москве 29 мая ожидаются рекордные осадки


 Владимир Корниецкий0
Осадки
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Синоптиками предполагается в столице в пятницу, двадцать девятого мая, рекордное количество осадков. Сообщил об этом РИА Новости Александр Синенко (специалист центра погоды «Фобос»).

По его словам, целый день в Москве будет облачно, местами сильный дождь, вечером возможна гроза. А температура воздуха будет только 15-17 градусов тепла.

Синоптик сообщил, что в Московском регионе только за сутки может выпасть до сорок миллиметров осадков. В данный момент суточный рекорд на двадцать девятое мая составил 26,1 миллиметра. А суточный абсолютный максимум осадков был установлен для мая в 196 году — 39 мм.

Александр Синенко пообещал Столичным жителям снижение атмосферного давления до отметки 747 мм. ртутного столба.

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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в регионе, об этом в свою очередь предупредило управления МЧС РФ по Московской области. «29.05.2020 г. с девяти утра до двадцать первого вечера ожидается сильные осадки. В отдельных районах град, гроза. При грозе будет ожидаться ветер с порывами 15-20 м в секунду », — отметили на сайте ведомства.

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