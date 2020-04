Указ: по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка

Как сообщил Президент РФ на проведенной с руководителями регионов России встрече, семьи, находящиеся на самоизоляции и имеющие в своем составе несовершеннолетних, получат по 3000 рублей на каждого из них. Об этом сообщил телеканал «Россия 24», транслировавший данное совещание.

Путин особо отметил, что семьям, в которых родители стали временно безработными, необходимо оказать особую поддержку и предложил выплачивать дополнительные 3000 рублей в течение ближайших трех месяцев без учета получаемых ими уже назначенных выплат.

Главой государство было подчеркнуто, что при рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать ситуацию, реально складывающуюся в стране сегодня. А она такова, что зарплата многих граждан в настоящее время значительно сократилась и о достатке каждой семьи нельзя судить по предоставленным в 2019 году справкам о доходах.

