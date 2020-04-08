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Указ: по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка


 Pavel Markovich0Связи поста: > >

Как сообщил Президент РФ на проведенной с руководителями регионов России встрече, семьи, находящиеся на самоизоляции и имеющие в своем составе несовершеннолетних, получат по 3000 рублей на каждого из них. Об этом сообщил телеканал «Россия 24», транслировавший данное совещание.

Путин

Путин особо отметил, что семьям, в которых родители стали временно безработными, необходимо оказать особую поддержку и предложил выплачивать дополнительные 3000 рублей в течение ближайших трех месяцев без учета получаемых ими уже назначенных выплат.

Несколько раньше, Президент России информировал о том, что семьям с детьми, возраст которых три-семь лет, будут получать причитающиеся им выплаты при любых полученных в прошлом году доходах.

Главой государство было подчеркнуто, что при рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать ситуацию, реально складывающуюся в стране сегодня. А она такова, что зарплата многих граждан в настоящее время значительно сократилась и о достатке каждой семьи нельзя судить по предоставленным в 2019 году справкам о доходах.

 

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