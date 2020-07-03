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Установлен размер ежемесячного дохода, необходимый россиянам для «нормальной жизни»


 Владимир Корниецкий0
Размер ежемесячного дохода
Фото: njt.ru

По сообщениям РБК Григория Березкина потребности российской семьи в среднем укладываются в пределы 82,7 тысяч рублей в месяц. Приблизительно такую сумму назвали россияне достаточной для «нормальной жизни» в проведенном холдингом «Ромир» исследовании.

Опрос проводился среди населения старше 18 лет и в нем приняли участие более 1,5 тысячи российских граждан из разных регионов страны. В ходе исследования 22% респондентов остановились на доходе в 60-90 тысяч рублей. Столько же опрошенных подняли планку уровня «нормального» проживания более чем 120 тысяч, тогда как 21% согласны на ежемесячное пополнение бюджета от 90 до 120 тысяч рублей. Сумму 45-60 тысяч рублей назвали 18%, для 4% оказалось достаточно 20-30 тысяч и только 2% из числа обследуемых указали «нормальным» доход до 20 тысяч рублей.

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В сравнении с проведенным опросом этой же компанией в прошлом году, средний показатель за 2020 год оказался на 7,7 тысяч рублей или на 9,9% больше и составил 85,7 тысяч рублей. По сообщениям агентства «Рамблер».

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