Уточнены правила защитных мер священнослужителей при контакте с заболевшими

В связи с выявлением у трёх священнослужителей вируса covid-19, Русская Православная Церковь разработала правила совершения священнодействий и молитв (треб) для тех прихожан, кто заболел коронавирусом. Правила базируются на санитарно-эпидемиологических требованиях Роспотребнадзора.

В соответствии с новыми правилами, священнослужитель должен надевать средства индивидуальной защиты поверх традиционного облачения. Требы после исполнения предписывается упаковать в специальный пакет и сжечь в храме или передать в медучреждение на утилизацию.

Священнослужителю не рекомендуется приносить с собой крест или Евангелие при исполнении треб. Если у посещаемого пациента оно отсутствует, то не возбраняется после окончания таинства оставить священную книгу.

При посещении, священнослужителям следует в первую очередь уделять внимание тем, у кого диагноз не подтверждён. Делать смену бахил и перчаток, а также обрабатывать руки обязательно после каждого посещения.

Также священнослужителям надо иметь при себе распечатанные на бумаге тексты богослужебных таинств и одноразовые салфетки для причастия. При использовании принесённых с собой свечей и елея в процессе требы, по окончании таинства подлежат утилизации.

