Уже больше половины россиян против режима самоизоляции

РБК опубликовало результаты опроса, проведенного среди граждан РФ компанией Online Market Intelligence (OMI) и центром социального проектирования «Платформа» по поводу ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Опрос показал, что за месяц самоизоляции поддержка россиянами ограничительных мер существенно снизилась. Количество тех, кто против карантина, увеличилось на 15% и составляет уже 53%.

Кроме этого, результаты опроса показали тенденцию к снижению поддержки мер контроля за соблюдением карантинных мер. В этом случает процентный показатель уменьшился с 39% до 28%. Под мерами контроля в данном случае имеется ввиду введение пропускной системы, контроль перемещений по городу, а также отслеживание и наказание нарушителей.

Также исследование продемонстрировало мнение россиян о завершении ограничительных мер. 29% опрошенных считают, что режим самоизоляции будет отменен в июне, 11% — в мае, 16% — в июле. Достаточно большая часть респондентов считают, что на преодоление коронавирусной инфекции понадобится больше полугода. Таких 11%.

Опрос проводился 24 апреля 2020 года. В нем участвовали 1000 совершеннолетних граждан из городов с населением более 100 тысяч человек.

Стоит напомнить, что режим самоизоляции был введен в России в конце марта. Немногим ранее, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здоровья объявила коронавирусную инфекцию пандемией. В связи с этим по всему миру начали применяться ограничительные меры.