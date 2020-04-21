В Госдуме выдвинули предложение по ограничению роста тарифов в сфере ЖКХ

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил заморозить индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги на уровне 2019 года.

Все дело в том, что согласно постановлению правительства РФ, темпы подобной индексации во втором полугодии должны увеличиться на 1,6%. На этом парламентарий сделал особый акцент во время собственного выступления. Соответствующее предложение было направлено им также и на имя вице-премьера Марата Хуснуллина. Документ обращения был опубликован ранее каналом «Russia Today».

По мнению депутата, сохранение в неизменном виде процентных ставок по индексам ЖКХ позволит эффективно сдерживать темпы роста расходов россиян на соответствующие услуги. С другой же стороны, если данное предложение останется без должного рассмотрения, то положение рядовых граждан значительно усугубится. В свою очередь, все это может вылиться в резкое ухудшение общественного настроения на фоне неблагоприятно складывающейся обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией.

Напомним, что ранее Государственная Дума наложила запрет на взимание банками комиссионных сумм за внесение физлицами коммунальных платежей на счета соответствующих компаний и организаций.