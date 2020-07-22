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В Госдуме выступили с инициативой возврата штрафов за долги по ЖКХ

ЖКХ
Фото: portofranko-vl.ru

По предложению главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, уже с сентября необходимо вернуть начисление долги по ЖКХ.

Глава правительства Михаил Мишустин запретил своим распоряжением в начале апреля до конца 2020 года начислять пени при оплате коммунальных услуг и взносов за капремонт. Кроме того, под запретом оказалось отключение за долги воды, света, газа и канализации.

 «Острая фаза коронавирусной пандемии вступила в завершающую стадию, и было бы целесообразно, например, сентябрем 2020 года прекратить действия данного механизма поддержки населения и бизнеса, принятого в самый разгар распространения инфекции», — цитирует Завального MK.RU.

По его мнению, накануне наступления отопительного сезона необходимо повысить дисциплину платежей за энергоресурсы, что позволит энергетикам получить больше средств на подготовку к новому отопительному сезону. Согласно информации Академии управления финансами и инвестициями, размер дефицита долгов по ЖКХ в бюджете РФ достиг суммы полутора триллионов рублей, данный показатель к концу года угрожает увеличиться еще на 10%.

Ранее эксперты подчеркивали, что если пени за долги по коммуналке продолжат начислять в обход поручения правительства РФ, следует направить жалобу с требованием о списании в управляющую компанию. В случае отказа необходимо обращаться в Роспотребнадзор, Госжилинспекцию, а также в прокуратуру.

ЖКХ Михаил Мишустин Россия Эксперты
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