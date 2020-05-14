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В интернете размещено множество мошеннических сайтов, где можно оформить выплаты на детей


 Pavel Markovich0
Выплата на детей
Фото: http://azr73.ru/upload/iblock/f1b/f1b433a7a72bf6fbfeb306792032a935.jpg

В сети на фоне новостей о пособии появляется огромное количество фейковых сайтов на эту тему, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на специалистов в сфере кибербезопасности.

Издание пишет, что на фоне новостей о выплате пособий на детей до 16 лет в сети появилось множество ненастоящих веб-сайтов на данную тему, замечают опрошенные, работающие в области интернет-безопасности.

Компания «СёрчИнформ» смогла обнаружить примерно 30 подобных ресурсов, которые уже давно зарабатывают на теме выплат. Infosecurity a Softline Company также отмечают, что были множественные попытки зарегистрировать доменное имя, похожее на Госуслуги. Там ожидается продолжение роста количества ненастоящих сайтов.

Qrator Labs про еще одну мошенническую схему. Пользователь вводит свои персональные данные, дающие доступ к официальному порталу на фейковом сайте. Поддельный ресурс перенаправляет его на настоящий, там человек получает все услуги, после чего возвращается на мошеннический веб-сайта и обнаруживает штраф или какую-либо другую задолженность. После оплаты средства поступают преступникам.

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Ранее Путин предложил с 1 июня выплатить семьям с детьми 10 тысяч рублей. Однако деньги смогут получить только те семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет.

12 мая Минкомсвязи открыло сервис для оформления выплаты. Чтобы им воспользоваться, перейдите по ссылке posobie16.gosuslugi.ru.

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