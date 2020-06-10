В каждой «Ласточке» на МЦК  появились «Вагоны тишины»

В ноябре 2019 года проводилось голосование на появление так называемых «Вагонов тишины» и на портале «Активный гражданин» подавляющее число москвичей проголосовало положительно. И уже в начале апреля 2020 года стали появляться первые пробные «Ласточки» с тихими вагонами. Московское центральное кольцо стало первым, кто запустил тестовые вагоны к использованию.

«Вагоны тишины», это места, где пассажиры, находящиеся там по умолчанию, соглашаются на определенные правила поведения: не разговаривать громко по телефону и друг с другом; не слушать громкую музыку, только в наушниках; не нарушать чужие границы личного пространства; не совершать действие, которые могут нарушить тишину.

На каждом таком вагоне размещен специальный информационный стикер, предупреждающий пассажиров.

Вагоны так быстро прижились и получили большую популярность среди москвичей, которые очень много времени проводят в дороге. Ведь так комфортно ехать в спокойствие и тишине, почитать книгу или просто перевести дух от активного дня.

На сегодняшний день уже каждая «Ласточка» МЦК оснащена «Вагонами тишины», а это аж 51 поезд. В дальнейшем планируется перенимать этот опыт и в других регионах России.