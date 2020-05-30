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В КоАП назвали штраф за отказ россиян от прививок


 Владимир Корниецкий0
Вакцинация
Фото: https://vmnews.ru/img/news/5b/8c91e09bc8b3.jpg

Жителей России будут штрафовать при отказе сделать прививку. Данная норма есть в проекте нового КоАП (кодекс об административных правонарушениях), передает «Интерфакс».

Проект КоАП постановил штрафовать граждан, а именно тех, которые находятся в группе риска от 5 тысяч до 7 тысяч рублей. Но только вследствие отказа ими от предписанных законом прививок и медосмотров. Документ размещен Минюстом на портале, где размещены все проекты нормативных правовых актов.

«Будет возникать административная ответственность в случаях, когда будет появляться обязанность в проведении вакцинации соответствии с законом, а именно о санитарно-эпидемиологическом контроле», — прояснил Денис Новак (заместитель министра юстиции).

Также он сказал, что штраф не должен никак задеть большинство россиян. Которые по разным причинам не прививаются соответственно предусмотренном графику прививок.

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На данный момент КоАП не предусматривает штрафования при отказе от прививок.

Ранее депутатом Госдумы было предложено создать Совет по вакцинации, прежде всего в который вошли бы общественные организации и органы власти, сообщают «СМИ».

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