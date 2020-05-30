В КоАП назвали штраф за отказ россиян от прививок

Жителей России будут штрафовать при отказе сделать прививку. Данная норма есть в проекте нового КоАП (кодекс об административных правонарушениях), передает «Интерфакс».

Проект КоАП постановил штрафовать граждан, а именно тех, которые находятся в группе риска от 5 тысяч до 7 тысяч рублей. Но только вследствие отказа ими от предписанных законом прививок и медосмотров. Документ размещен Минюстом на портале, где размещены все проекты нормативных правовых актов.

«Будет возникать административная ответственность в случаях, когда будет появляться обязанность в проведении вакцинации соответствии с законом, а именно о санитарно-эпидемиологическом контроле», — прояснил Денис Новак (заместитель министра юстиции).

Также он сказал, что штраф не должен никак задеть большинство россиян. Которые по разным причинам не прививаются соответственно предусмотренном графику прививок.

На данный момент КоАП не предусматривает штрафования при отказе от прививок.

Ранее депутатом Госдумы было предложено создать Совет по вакцинации, прежде всего в который вошли бы общественные организации и органы власти, сообщают «СМИ».