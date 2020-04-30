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В Кремле рассмотрели возможность выплаты пособий всем гражданам Российской Федерации


 Pavel Markovich0

Пресс-секретарь нашей страны сообщил, что россияне имеют право на материальную помощь от государства. Но она будет оказана единоразово.

Песков
Фото: sm-news.ru

Представитель Кремля утверждает, что потенциала России будет достаточно для того чтобы выполнить социальные обязанности и амортизировать все пагубные последствия экономических кризисов, происходящих в мире. Также он отметил, что «глубина кризиса», который точно возникнет после эпидемии коронавирусной инфекции, не поддается анализу.

Песков добавил к этому утверждению, что прямые выплаты населению служат для поддержки экономической жизни Российской Федерации. Но чтобы выйди на докризисные показатели, понадобится определенное количество времени. Об этом пишет Ura.ru

До этого С. Жаворонков, который является экспертом Института экономической политики попросил государство осуществить выплату каждому гражданину страны, который потерял работу вследствие кризиса. Размер выплаты будет составлять 50 тысяч рублей.

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