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В Москве будут платит донорам крови переболевшим на COVID-19


 Pavel Markovich0

Согласно информации, представленной пресс-службой столичного правительства, в Москве установлены выплаты за донорство крови с антителами на COVID-19 . За каждые 150 мл плазмы будут выплачивать 1250 руб., за 600 мл – 5 тыс. рублей.

Сдача крови
Фото: s16.stc.all.kpcdn.net

Такое решение было принято в целях стимулирования донорства плазмы COVREC, потребности в которой выросли в связи с использованием в столице нового метода борьбы с коронавирусом, суть которого состоит в переливании больным COVID-19 плазмы людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

Эксперимент стартовал на прошлой неделе. Специалисты уверенны, что в крови уже переболевших людей сформировались антитела, которые могут помочь больным вылечится. Результаты от нового способа лечения ожидаются в ближайшем будущем.

Согласно сообщению, каждому желающему сдать кровь с антителами гарантированы установленные выплаты. При этом разовая дотация должна составлять не меньше 300 и не больше 600 миллилитров крови (разрешенное отклонение +/- 10%). Власти столицы рассчитывают, что такое вознаграждение станет дополнительной мотивацией для граждан, а больные получат необходимое количество плазмы.

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