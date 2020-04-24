В Москве будут штрафовать тех, кто не соблюдает дистанцию в общественном транспорте

ТАСС сообщил, ссылаясь на ГКУ «Организатор перевозок», что в Москве теперь будут штрафовать пассажиров общественного транспорта за несоблюдение полутораметровой социальной дистанции.

Эпидемиологическая ситуация в городе на данный момент неблагоприятная, и поэтому нужно усиливать контроль за исполнением требований указа мэра, — говорится в сообщении.

Размер штрафа для нарушителей составит 5 тысяч рублей. Полицейские и контролеры будут следить за соблюдением социальной дистанции. В общественном транспорте ранее уже предпринимались меры для соблюдения дистанции. Так, по разъяснению «Организатора перевозок», на сиденьях уже давно есть наклейки с предупреждающим текстом: «Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь».

Сначала это были просто рекомендательные меры, с 29 марта они стали обязательными. Пока ситуация с коронавирусом не стабилизировалась, к соблюдению ограничительных мер нужно отнестись с особой ответственностью.

Ранее «СМИ» сообщали о том, что штрафы предусмотрены для водителей, которые приехали в Москву, не оформив цифровой пропуск.