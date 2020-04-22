В Москве из-за самоизоляции многие боятся за свои квартиры в аренде

Москвичи, сдающие квартиры в аренду, во время самоизоляции не могут полноценно контролировать сдаваемую жилплощадь и квартирантов. В редакцию «Ленты.ру» поступили материалы агентства «ИНКОМ-недвижимость», в которых излагается следующее.

В связи со сложившейся из-за коронавируса ситуацией у арендодателей возрос порог тревожности и беспокойства за сдаваемое в аренду жилье. Поэтому люди все чаще обращаются к риелторам и юристам за профессиональной помощью.

60% арендодателей беспокоятся, что съемщики покинут жилье и расторгнут договор аренды. 50% владельцев квартир предполагают, что есть риск порчи имущества и неуплаты аренды. 47% тревожатся за то, что квартиросъемщики сдадут жилье в субаренду.

Что нужно для защиты собственности?

Специалисты разъясняют, что у владельцев квартир должен быть документ с описью переданного в аренду имущества и подтверждающий ответственность съемщика за причиненный ущерб. Такие бумаги есть далеко не у всех. Чаще всего их оформляют владельцы дорогих объектов. Остальные же в договоре перечисляют крупные предметы интерьера, габаритную бытовую технику с описанием, б/у предмет или новый. Для того, чтобы обезопасить жилье от субаренды и не допустить на сдаваемой жилплощади появление посторонних лиц, нужно в договоре найма вписывать сведения о тех людях, которые имеют право находится в квартире. «ИНКОМ» подчеркивает, что субаренда возможна только с согласия владельца квартиры.

В связи с трудной и нестандартной ситуацией, связанной с пандемией, в Госдуме возникла идея о запрете выселения жильцов из арендуемых квартир. Инициатором таких мер выступил депутат Евгений Федоров. Он отправил письмо с инициативой премьер-министру и объяснил ее тем, что выселение жильцов нарушит особые правила самоизоляции.