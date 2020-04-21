В Москве мошенники маскируются под коммунальщиков — будьте осторожны

Столичная пресс-служба комплекса городского хозяйства во вторник сообщила о замеченной активизации мошенников, которые орудуют, маскируясь сотрудников коммунальных служб. Сообщение ссылается на слова заместителя московского мэра.

Господин Бирюков, в свою очередь, опирался на полицейские сводки и резонанс в соцсетях от происшествий о приходящих к москвичам мошенниках. Они проникают в квартиры под видом коммунальщиков, выбирая пожилых людей и пенсионеров, которых легче обмануть. И предлагают проверку и замену счетчиков, газовых плит и другого оборудования, побуждая купить у них на замену дорогостоящие прибору и технику.

Заместитель мэра попросил москвичей не поддаваться на эти уловки и внимательнее присматриваться к мнимым сотрудникам. Он сообщил также, что на текущий момент не проводится никаких проверок счетчиков и газового оборудования. Они временно приостановлены из-за распространения по столице коронавирусной инфекции.

Сейчас специалисты выезжают только по экстренным аварийным вызовам. Время проведения работ согласовывается предварительно по телефону. Бирюков также напомнил, что настоящие работники коммунальных служб не являются без предупреждения. Информация о проверках заранее вывешивается на дверях подъездов.