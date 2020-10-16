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В Москве не хотят покупать квартиры на первых этажах

Квартира на 1 этаже

Всего 10 процентов людей приобретающих новое жилье в Москве готовы покупать квартиры, которые расположены на первых этажах. Это связано с тем, что у большинства людей близкое нахождение к улице, постоянный шум машин и их выхлопы не вызывают энтузиазма.

Востребованность подобных квартир поддерживается только за счет более привлекательной стоимости, которая на 10-15 процентов ниже, чем на других этажах. Если квартира имеет крайне невыгодное расположение не только по этажу, но и по стороне, на которую выходят окна, то скидка может достигать даже 25 процентов. Подобными квартирами с неудачным расположением является те, в которых окна могут выходить на забор или в них попадает слишком малое количество естественного освещения.

Сейчас квартиры на первых этажах представлены в 40 процентах новостроек массового сегмента в нашей столице. Если брать бизнес-класс, то квартир располагающихся «у земли» имеется не более 7 процентов, а в премиум-классе — порядка 3 процентов. Чаще всего это именно клубные дома, в которых предлагается жилье сразу с несколькими уровнями и специальным входом с улицы.

Спрос на подобные квартиры поддерживается за счет финансового кризиса, так как он делает фактор стоимости жилья одним из самых основных при выборе недвижимости. Также очень часто такие квартиры выбирают именно определенные категории покупателей, например пенсионеры, маломобильные группы населения и семьи являющиеся многодетными. Расположение квартиры на первом этаже будет для них наиболее удобным вариантом, так как отпадает необходимость использовать лифт или подниматься наверх по лестнице.

Согласно прошедшему в 2019 году исследованию, наиболее же привлекательными для покупателей являются квартиры, которые располагаются с третьего по пятый этаж жилых домов. В такие квартиры желают поселиться около 32 процентов новоселов.

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