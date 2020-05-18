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В Москве подорожали новостройки


 Pavel Markovich0
Новостройки
Фото: https://orenburgsk-obl.mtk.ru/userfiles/photonewsarticles/d011L1H9g802c430.jpg

Несмотря на продолжающуюся уже несколько месяцев пандемию короновируса, цена квадратного метра в московском новострое ни только не упала, но даже возросла почти на один процент и составляет 187 560 рублей.

По данным столичной риелторской компании «Метриум», в апреле на 6% увеличилось и количество предложений, а вот спрос на жилье заметно снизился.

Однако, карантин, все же, негативно отразился на рынке первичного жилья. Нестабильность экономики пока не позволяет застройщикам заметно снижать цены или создавать особые условия, выгодные покупателям.

На сегодня в Москве еще можно найти жилые комплексы, удерживающие стоимость своих квадратных метров на уровне предыдущих месяцев, однако, их не так уж много. Чаще встречается подорожание от 1 до 3 процентов. Сейчас таких проектов насчитывается почти 25%, но, будет ли это число увеличиваться покажет время. Все зависит от дальнейшего развития событий в ситуации с мировой пандемией.

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Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая, отмечает среднее падение роста стоимости на уровне 0,9%. Это заметно ниже январских 2%.

И, все таки, что ожидать дальше? Падения или роста цен на жилье?

Пока ситуацию спасает субсидируемая ипотека, но длительный режим самоизоляции с большой вероятностью приведет к уменьшению количества сделок. И чем больше он будет длиться, тем труднее сейчас делать долгосрочные прогнозы.

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