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В Москве заговорили о продлении ограничительных мер до конца мая


 Pavel Markovich0

Ограничительные меры и действия из-за массового распространения вируса по российской столице будут продлеваться. Об этом говорил возглавляющий общественную организацию предпринимателей малого и среднего бизнеса Александр Калинин РИА Новости. По его предположениям, борьба с эпидемией и связанные с нею ограничения продлятся до конца мая.

Ограничительные меры
ФОТО: 24tv.ua

Этого требует динамика роста заболеваемости. Вначале в обращении к россиянам президент Путин объявил нерабочую неделю до 3-го апреля. Затем 2 числа было объявлено о продолжении режима отпусков при сохранении зарплат до конца апреля.

По Москве число зараженных опасным патогеном достигло 15 тысяч. В связи со стремительным ростом заболеваемости столичным мэром введен пропускной режим с ужесточением контроля за горожанами. С понедельника добраться до места работы можно только имея цифровой пропуск. Пропуск необходим и для использования транспорта в других целях. Если последует решение ужесточить ограничительные меры, пропускной режим коснется передвижения внутри районов столицы.

С 11 апреля ограничен въезд в столицу. Дорожно-постовые службы останавливают транспорт из регионов, спрашивая у водителей цель поездки и причины нарушения самоизоляции.13-19 апреля на время прекратят работу организации. Это коснется даже оказывающих медицинские услуги организации, если это не основной вид их деятельности.

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