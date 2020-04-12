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В период пандемии СOVID-19, активизировались разного рода мошенники и аферисты


 Pavel Markovich0Связи поста: > >

МВД Российской Федерации выступило с заявлением, что абонентам мобильной связи приходят SMS сообщение, в которых сообщается о нарушении режима самоизоляции. В качестве наказания за совершенный проступок, мошенники предлагают оплатить штраф, под угрозой лишения свободы.

Смс мошенники
Фото: blog.linear.it

МВД официально опубликовало информацию, что такого рода сообщения являются фейком и не соответствуют действительности. Также силовые органы призвали россиян сообщать о подобного рода нарушениях на горячую линию.

Хочется отметить, что во всем мире, мошенники на почве короновирусной пандемии пытаются обмануть людей. Выдумывают разные схемы, в том числе с драгоценными металлами, препаратами для лечения, недвижимостью.

Правоохранительные органы разных стран призывают жителей быть внимательными с подозрительными сделками и разного рода оповещением, и верить только официальным источникам информации.

Автор статьи: Pavel Markovich
Главный редактор.
Опубликованно статей: 1327
 

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