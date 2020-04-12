В период пандемии СOVID-19, активизировались разного рода мошенники и аферисты

МВД Российской Федерации выступило с заявлением, что абонентам мобильной связи приходят SMS сообщение, в которых сообщается о нарушении режима самоизоляции. В качестве наказания за совершенный проступок, мошенники предлагают оплатить штраф, под угрозой лишения свободы.

МВД официально опубликовало информацию, что такого рода сообщения являются фейком и не соответствуют действительности. Также силовые органы призвали россиян сообщать о подобного рода нарушениях на горячую линию.

Хочется отметить, что во всем мире, мошенники на почве короновирусной пандемии пытаются обмануть людей. Выдумывают разные схемы, в том числе с драгоценными металлами, препаратами для лечения, недвижимостью.

Правоохранительные органы разных стран призывают жителей быть внимательными с подозрительными сделками и разного рода оповещением, и верить только официальным источникам информации.