В ПФР сообщили о новой схеме мошенничества с «перерасчётом пенсий»

Пенсионный фонд сообщил о росте случаев мошенничества по отношению к людям пенсионного возраста. Смысл махинаций в навязывании пожилым людям платных услуг за так называемый перерасчет пенсий.

Информация о подобных действиях есть на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области. В пресс-релизе сообщается, что в последнее время появилось много обращений граждан по вопросу перерасчета пенсий, средняя сумма которого около 50 рублей. Провели опросы, и выяснилось, что услуги навязывались некоторыми недобросовестными компаниями.

За подготовку заявления и за сопровождение при «перерасчете» эти юридические организации брали 20 — 900 тыс руб.

ПФР рассказал о еще одной схеме. Мошенники звонят пенсионерам, представляются сотрудниками ПФ и рассказывают пенсионерам о положенных новых выплатах. Для оформления этих выплат просят сказать счет для перечисления денег.

Есть случаи, когда осуществляются смс-рассылки с сайта, замаскировавшегося под сайт Госуслуг. Мошенники выясняют данные банковской карты пенсионера и предлагают перевести средства на сторонний счет, чтобы заплатить «госпошлину».

ПФР также напомнил, что государственные ведомства имеют все необходимые данные пенсионеров, и запрашивать их по телефону им не нужно.