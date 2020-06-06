Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


В ПФР сообщили о новой схеме мошенничества с «перерасчётом пенсий»


 Владимир Корниецкий0
ПФР 
Фото: https://u-f.ru/sites/default/files/pensija.jpg

Пенсионный фонд сообщил о росте случаев мошенничества по отношению к людям пенсионного возраста. Смысл махинаций в навязывании пожилым людям платных услуг за так называемый перерасчет пенсий.

Информация о подобных действиях есть на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области. В пресс-релизе сообщается, что в последнее время появилось много обращений граждан по вопросу перерасчета пенсий, средняя сумма которого около 50 рублей. Провели опросы, и выяснилось, что услуги навязывались некоторыми недобросовестными компаниями.

За подготовку заявления и за сопровождение при «перерасчете» эти юридические организации брали 20 — 900 тыс руб.

ПФР рассказал о еще одной схеме. Мошенники звонят пенсионерам, представляются сотрудниками ПФ и рассказывают пенсионерам о положенных новых выплатах. Для оформления этих выплат просят сказать счет для перечисления денег.

Читайте также:  В России представлен новый формат пенсионного удостоверения

Есть случаи, когда осуществляются смс-рассылки с сайта, замаскировавшегося под сайт Госуслуг. Мошенники выясняют данные банковской карты пенсионера и предлагают перевести средства на сторонний счет, чтобы заплатить «госпошлину».

ПФР также напомнил, что государственные ведомства имеют все необходимые данные пенсионеров, и запрашивать их по телефону им не нужно.

Связи поста: > > >

 

Похожие записи:

  1. Москвичам потерявшим работу выделено по 19 500 рублей
  2. В России безработным хотят оказать особую поддержку
  3. Расслабляться россиянам пока что рано — Матвиенко
  4. Шумные кафе и магазины расположенные в жилых домах предложили штрафовать
  5. Топ-7 причин отказаться от жевательной резинки
  6. Тестирование на коронавирус в Москве начнут проводить по новому методу
  7. Эксперты ВОЗ рассказали когда медицинские маски становятся опасны
  8. В России планируется введение универсальных проездных вне зависимости от региона
  9. В России ожидается большой рост безработицы
  10. В России начали падать в цене загородные дома и дачи
Дзен

Читайте также:

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments