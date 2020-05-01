В Правительстве представили порядок снятия карантинных ограничений

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, дала интервью ТАСС, в котором рассказала о порядке снятия ограничений, введенных в стране в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции и с целью предупреждения большого количества заражений.

Стоит напомнить, что предварительно карантин был введен до 30 апреля включительно, но, в связи со сложившейся ситуацией, Президент РФ В.Путин продлил ограничения еще на рабочие 6,7,8 мая. Таким образом, если ситуация не ухудшится, после 11 мая 2020 года в России начнется поэтапная отмена карантинных ограничений.

Анна Попова подчеркнула, что для смягчения режима самоизоляции необходимо несколько условий. В первую очередь это снижение темпа увеличения числа заболевших. Также для отмены карантина должны быть выполнены условия по наличию свободных больничных коек, по наличию возможностей и по количеству проводимых тестов на коронавирус.

Даже если решение о послаблении карантина будет принято, то снятие ограничений будет проводиться медленно и небольшими объемами. В первую очередь планируют разрешить небольшие прогулки по 2-3 человека. Дальше ограничения снимут в отношении утренних пробежек, уличных занятий спортом и физкультурой, прогулок с детьми. Но в любом случае требования сохранения социальной дистанции и ограниченного количества людей останутся.