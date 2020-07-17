В РФ с августа вырастут тарифы на газ — как это ударит по карману населения?

Накануне стало известно о том, что уже с началом августа россиян ожидают повышения тарифов на газ. Платежки увеличатся на 3%, но эксперты уверены — это не единственное, что подорожает в ближайшее время из-за скачка цен на газ.

Экономист и политолог Антон Любич дал свою оценку происходящему в СМИ. Он уверен, что этого скачка можно было бы избежать, если затянуть «пояс» предложили бы не простому народу, который и так пострадал от пандемии, а «Газпрому». Газовый холдинг за время эпидемической ситуации не понес существенных потерь, поэтому вполне бы мог поступиться во благо малообеспеченной части населения. Напомним, что процент людей, которые не входят в средний класс (получают меньше 17 тыс. руб. на человека) сегодня находится на отметке 40%.

Кроме того, специалистом в беседе было отмечено, что повышение тарифов на газообеспечение повлечет за собой и другие траты. Так многие производители потребительской продукции озаботятся проблемой увеличения издержек при производстве, что отразится на конечной стоимости многих товарных групп. Это снова ударит по карману россиян. Также вырастут цены на бензин, из-за роста себестоимости переработки нефти. К сожалению, эти две вещи неразрывно связаны между собой.

Антон Любич отметил – это не последнее повышение тарифов. В будущем рост на голубое топливо продолжится.