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В России безработных планируют обучать ведению бизнеса

Бизнес
Фото: lawrussia.ru

Согласно данным Росстата, количество безработных россиян в августе этого года достигло рекордного значения за последние восемь лет и составило 4,8 миллиона человек. В связи с этим Министерство экономического развития РФ предложило способ снижения уровня безработицы.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на паспорт федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство», в рамках этого оставшихся без работы россиян будут обучать вести бизнес.

В департаменте инвестиционного развития Министерства экономики сообщили о том, что в результате обучения у россиян появится возможность открыть собственное дело, получить стартовое пособие на его развитие и дальнейшее сопровождение.

Но эксперты достаточно пессимистично воспринимают эту идею. Они считают, что такой способ вряд ли уменьшит число безработных людей и увеличит количество новых предприятий, поскольку у людей нет стартовых средств на открытие дела.

Правительством РФ был утвержден план общенационального восстановления экономики. Согласно нему, будет продолжена тенденция коронакризисных мер, которые были реализованы в период с апрель по июнь 2020 года. Именно эти меры станут базой для будущих государственных финансово-экономических программ.

Документ этот, по мнению экспертов, весьма амбициозный, поэтому имеет все шансы на реализацию.

Безработные Правительство Россия Эксперт
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