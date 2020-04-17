В России безработным хотят оказать особую поддержку

Правительство РФ внесло в парламент новый законопроект, согласно которому, при начислении соц.выплат следует регистрировать доходы безработных членов семьи, не за прошедший год, как это было раньше, а за нынешний период. Рассмотрение законопроекта Советом Федерации планируется на пленарном заседании 17 апреля.

На сегодняшний день, расчет среднедушевого дохода семьи, для определения необходимости мер социальной помощи, происходит за период, предыдущий дню обращения за социальной поддержкой.

Продолжительность периода составляет от 3 до 12 месяцев и зависит от вида выплат. Следует отметить, что если на момент подачи заявления один из членов семьи безработный, то его заработок всё равно учитывается.

Семья, являющаяся малоимущей на день подачи заявления, не сможет получить государственную поддержку, по причине учета доходов за предыдущий период, — оговаривается в пояснительной записке к документу.

Согласно новому законопроекту, если в составе семьи присутствуют граждане, официально безработные, то доходы, полученные от их трудовой деятельности за прошлый период, исключаются из доходов семьи.

В процессе обсуждения документа депутатами, спикер госдумы Выячеслав Володин пояснил, что изменения помогут семьям временно потерявшим работу и попавшим в затруднительное материальное положение оформить выплаты и пособия без учета доходов прошлых периодов.