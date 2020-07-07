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В России будет запрещено отслеживания места работы сотрудников на удаленке


 Владимир Корниецкий0
Работа
Фото: u.9111s.ru

Российские законодатели готовят ряд поправок, регламентирующих работу сотрудников вне офиса. В частности, в ТК предлагается ввести понятия удаленной и комбинированной работы. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источники в Государственной думе и Совете Федерации.

Работодателям могут запретить требовать от работника указания местонахождения рабочего места. Соответствующее положение предлагается исключить из трудового соглашения об удаленной работе. В пояснительной записке к поправкам говорится, что в создавшихся реалиях указание рабочего места утратило смысл. Рабочим местом можно считать любое место, где есть доступ к Интернету.

Кроме этого, предлагается ряд других мер по защите прав работника. Так, по новой редакции ТК работодателю нельзя будет уволить работника по причинам: отсутствия достаточного объема работы; одностороннее расторжение договора; изменение в стратегии развития предприятия.

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Одним важным моментом, касающийся удаленной работы является то, что на удаленке работник не может трудиться круглосуточно. То есть вне оговоренного в трудовом соглашении временного интервала они могут уходить в оффлайн. В случае, если по трудовому соглашению работник должен быть на связи круглосуточно, работодатель должен оплачивать это как сверхурочную работу.

По информации министра труда Антона Котякова, на конец июня в России удаленно работает более 5 млн человек. В перспективе на режим удаленной работы могут перейти более 5% россиян.

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