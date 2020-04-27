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В России цены на вторичное жилье стремительно падают


 Pavel Markovich0

Падение цен на вторичное жилье началось в апреле текущего года. Это произошло впервые с 2017 года. О снижении цен сообщает директор фирмы «Этажи» И. Хусаинов.

Вторичное жилье
Фото: riafan.ru

Эксперт сообщает, что на данный момент стоимость вторички каждую неделю снижается на 0,1-0,2%.

В городах России, находящихся на периферии, настал переломный момент — средняя цена вторичной недвижимости изменила динамику и стала двигаться в отрицательную сторону впервые с конца 2017 года.

Отрицательная ценовая динамика особенно сильно заметна в крупных городах, а именно: в Новосибирске, Челябинске, Самаре, Красноярске, Саратове и многих других областных центрах.

Специалист объясняет, что собственники жилой недвижимости соглашаются предоставить покупателю скидку, так как спрос на квартиры значительно упал. Пока что средний размер скидки составляет 4-5%. Однако иногда он может быть равен 25-30%. По прогнозом Хусаинова в этом году вторичное жилье подешевеет еще сильнее.

До этого в апреле вторичному рынку недвижимости в Российской Федерации предсказывали впадение в кому. Аналитики считают, что запуск новой государственной программы, согласно которой можно взять ипотеку на строящееся жилье под 6,5% приведет к оттоку спроса большинства россиян в новостройки. На фоне этих событий число сделок с вторичкой упадет.

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